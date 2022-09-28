لهذا السبب.. الحلبوسي قدم استقالته من رئاسة البرلمان العراقي

العالم - خاص بالعالم

واوضح فضل الله في حديث لبرنامج "مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن محمد الحلبوسي استغل العوامل السياسية التي أصابت الإطار التنسيقي والتيار الصدري.

واعتبر الباحث السياسي استقالة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بأنها صفقة سياسية من أجل استئناف جلسات البرلمان العراقي وثم اختيار رئيسا للحكومة والجمهورية.

ورأى فضل الله أن محمد الحلبوسي بتقديم استقالته اراد أن يوصل رسالة إلى كل الجماهير بانه نال ثقة الإطار التنسيقي، بحيث استقالته جعلت البرلمان يزاول عمله من جديد، مشيرا الى ان مجلس النواب سوف يرفض استقالة الحلبوسي.

يذكر أن مجلس النواب العراقي من المقرر أن يعقد جلسة اليوم الأربعاء للبت في استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

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