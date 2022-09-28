الأربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٨:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو...

لهذا السبب.. الحلبوسي قدم استقالته من رئاسة البرلمان العراقي

الأربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

 قال الباحث السياسي على فضل الله ان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي لم يكن جادا في استقالته. 

العالم - خاص بالعالم

واوضح فضل الله في حديث لبرنامج "مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن محمد الحلبوسي استغل العوامل السياسية التي أصابت الإطار التنسيقي والتيار الصدري.

واعتبر الباحث السياسي استقالة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بأنها صفقة سياسية من أجل استئناف جلسات البرلمان العراقي وثم اختيار رئيسا للحكومة والجمهورية.

ورأى فضل الله أن محمد الحلبوسي بتقديم استقالته اراد أن يوصل رسالة إلى كل الجماهير بانه نال ثقة الإطار التنسيقي، بحيث استقالته جعلت البرلمان يزاول عمله من جديد، مشيرا الى ان مجلس النواب سوف يرفض استقالة الحلبوسي.

يذكر أن مجلس النواب العراقي من المقرر أن يعقد جلسة اليوم الأربعاء للبت في استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

تفاصيل نقل شباك ضريح السيدة زينب (ع) إلى سوريا

وزيرا خارجية العراق وإيران يؤكدان اهمية تضافر الجهود الدبلوماسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

3 شهداء و9 إصابات باشتباك مع الاحتلال بجنين + فيديو

شاهد بالفيديو... لهذا السبب.. الحلبوسي قدم استقالته من رئاسة البرلمان العراقي

لقاء بين الرئيس الإيراني وأسرة الشهيد الفريق قاسم سليماني

شاهد.. هل سيقبل البرلمان العراقي باستقالة الحلبوسي؟

لبنان.. رئيس المجلس فتح السباق الرئاسي والحكومة عادت إلى البرّاد

موسکو: واشنطن تتلاعب بموضوع التهديد النووي لصالحها