الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

قائد الثورة : قنوات إعلامية عربية وأجنبية تحرّض لإثارة أعمال الشغب

الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

بهذه العبارات وصف قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد علي خامنئي حادثة وفاة الفتاة الايرانية مهسا اميني، قائد الثورة الاسلامية في ايران أدلى بتصريحات مهمة فيما يخص الأحداث الأخيرة في البلاد، وذلك في كلمة له خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب جامعات القوات المسلحة الايرانية. 

العالم - خاص بالعالم

اية الله خامنئي اكد أن أعمال الشغب هذه مخطط لها لكن رد الفعل على هذه الحادثة بدون تحقيق وبدون وجود اي قضية مؤكدة,يشير الى مخططات هدامة اميركية اسرائيلية اقليمية لتخريب الامن والاستقرار في الجمهورية الاسلامية.

قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد علي خامنئي شدد على أن تعبير الأمريكيين عن أسفهم لوفاة فتاة هو محض كذب، واشار الى ان الاميركيين والصهاينة سعداء بهذه الوقائع ،وهم يعملون على تأجيج الاحداث.

واشار سماحة قائد الثورة الى الدعم الهائل الذي تقدمه قنوات اعلامية عربية مدعومة من السعودية واخرى اجنبية مدعومة اميركيا ،من اجل اثارة الاوضاع في الجمهورية الاسلامية وتأجيج اعمال الشغب .

وحول تلك الاعمال التخريبية الفاشلة، اكد قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد علي خامنئي ان الشعب والقيادة الايرانية سيحبطون تلك المؤامرات التي تستهدف المجتمع الايراني المقاوم المعروف بغيرته وتضحياته الجسيمة المستمرة في طريق تحقيق اهداف الثورة الاسلامية المباركة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

ايران تصنع جهاز النيبولايزر لتسهيل استنشاق الأدوية للمرضى

قائد بالحرس الثوري: دمرنا مقر المجموعات الارهابية بدقة 99%

كنعاني: تم تبادل رسائل بين ايران والولايات المتحدة عبر وسطاء

استشهاد ضابط بالشرطة الايرانية خلال اشتباك مع مثيري الشغب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيّد صفيّ الدين: لبنان آمن بجهوزية مقاومته، منتصر بحقوقه البحريّة

من الرابح الاكبر من اتفاق ترسيم الحدود البحرية والخطر الاول لتل ابيب؟

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي

4 فتيان سوريين قضوا غرقاً بشمال شرق بيروت

بالفيديو: انتشال محتجزين داخل السيل في سلطنة عمان

بالفيديو.. قائد الثورة : قنوات إعلامية عربية وأجنبية تحرّض لإثارة أعمال الشغب