قائد الثورة : قنوات إعلامية عربية وأجنبية تحرّض لإثارة أعمال الشغب

العالم - خاص بالعالم

اية الله خامنئي اكد أن أعمال الشغب هذه مخطط لها لكن رد الفعل على هذه الحادثة بدون تحقيق وبدون وجود اي قضية مؤكدة,يشير الى مخططات هدامة اميركية اسرائيلية اقليمية لتخريب الامن والاستقرار في الجمهورية الاسلامية.



قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد علي خامنئي شدد على أن تعبير الأمريكيين عن أسفهم لوفاة فتاة هو محض كذب، واشار الى ان الاميركيين والصهاينة سعداء بهذه الوقائع ،وهم يعملون على تأجيج الاحداث.



واشار سماحة قائد الثورة الى الدعم الهائل الذي تقدمه قنوات اعلامية عربية مدعومة من السعودية واخرى اجنبية مدعومة اميركيا ،من اجل اثارة الاوضاع في الجمهورية الاسلامية وتأجيج اعمال الشغب .



وحول تلك الاعمال التخريبية الفاشلة، اكد قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد علي خامنئي ان الشعب والقيادة الايرانية سيحبطون تلك المؤامرات التي تستهدف المجتمع الايراني المقاوم المعروف بغيرته وتضحياته الجسيمة المستمرة في طريق تحقيق اهداف الثورة الاسلامية المباركة.

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