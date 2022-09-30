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اليوم.. توقيع على انضمام 4 مناطق جديدة لروسيا في الكرملين

اليوم.. توقيع على انضمام 4 مناطق جديدة لروسيا في الكرملين
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

تُقام مراسم التوقيع على معاهدات انضمام 4 مناطق جديدة لروسيا، اليوم الجمعة، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعة غيورغيفسكى بالكرملين وبحضور نواب البرلمان.

العالم-روسيا

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق إنه من المقرر أن تبدأ مراسم التوقيع في الساعة 15.00 بتوقيت موسكو اليوم الجمعة.

ووفقا له سيتم توقيع معاهدات بشأن الانضمام إلى روسيا مع جميع المناطق الأربع التي أجريت فيها الاستفتاءات، وفي نفس اليوم سيلتقي بوتين برؤساء المناطق المحررة.

وأُجريت من 23 إلى 27 سبتمبر، استفتاءات في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك في منطقة خيرسون والأراضي المحررة في منطقة زابوروجيه، حول انضمام هذه المناطق إلى روسيا.

وصوتت الغالبية العظمى من سكان هذه المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا الاتحادية.

وأكد الرئيس الروسي في وقت سابق أن روسيا ستدعم القرار الذي يتخذه سكان هذه المناطق.

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اليوم.. توقيع على انضمام 4 مناطق جديدة لروسيا في الكرملين

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