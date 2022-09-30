شاهد بالفيديو والصور تفاصيل نقل شباك السيدة زينب (ع) من العراق الى سوربا

العالم - العراق

وكان بيان قد اصدره "اعلام الفرقة" الاربعاء الماضي جاء فيه ان "فرقة العباس قامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرسمية وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء والذي اوعز الى جميع الجهات لإسناد فرقة العباس في اتمام هذه الواجب المهم".

وأضاف البيان، "اليوم (أول امس الاربعاء) تسلمنا الشباك الشريف من العتبة العباسية كأمانة وسنسلمه من جديد الى كوادر العتبة العباسية المقدسة في صحن العقيلة زينب في سوريا لغرض نصبه وغدا (أمس الخميس) صباحا ستتحرك قافلة فرقة العباس الى مطار النجف الاشرف الدولي مرورا بالعتبة العلوية المقدسة واهالي النجف الذين أصروا على استقبال الشباك الشريف".

ولفت الى انه "وفي مطار النجف الاشرف سيقوم سلاح القوة الجوية بنقل الشباك الشريف من خلال طائرة سي-130 ، وسيرافقها تشكيل من أحدث الطائرات العراقية اف 16 سترافق الطائرة الرئيسة من العراق الى مطار دمشق".

وتابع البيان "ستقوم فرقة العباس من جديد بنقل الشباك الشريف من مطار دمشق بمركبات خاصة الى العتبة الزينبية لغرض نصبه من قبل كوادر العتبة العباسية المقدسة".