قيادي سوداني بارز يكشف تفاصيل هجوم مسلح على منزله

العالم-السودان

وقال وجدي صالح لـموقع (التغيير) إن المجموعة المعتدية “غير معروفة” وانها قامت بفك كاميرا المراقبة وتحطيم الإضاءة خارج المنزل.

وأضاف: “المجموعة قامت بالطرق بقوة على باب المنزل، ما ادخل الرعب في أفراد الأسرة بعد مشاهدتهم للمعتدين عبر الكاميرات”.

وأكد “صالح” أن المجموعة المعتدية تقدر بـ (8) أشخاص يقودون سيارتين صالون، ويحملون أسلحة آلية “كلاشنكوف” حاولت الدخول للمنزل من (3) منافذ ولم تتمكن.

واستغرب” صالح” من عدم إتصال الأجهزة الأمنية به لمعرفة ملابسات الحادث.

ولفت إلى أنه سبق وأن تعرض لمحاولة لفك مسامير إطارات سيارته الـ (4) لكنه لم يُصاب بأذى.

وأضاف: “قبل نهاية العام الدراسي الماضي، أيضا تم فك مسامير الإطار الخلفي لسيارة بناته.

وشدد” صالح” على أنه سيواصل في طريقه ولن يرضخ للتهديدات.