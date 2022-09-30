الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
١٠:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

قيادي سوداني بارز يكشف تفاصيل هجوم مسلح على منزله

قيادي سوداني بارز يكشف تفاصيل هجوم مسلح على منزله
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

اعتدت مجموعة مسلحة على منزل عضو لجنة إزالة التمكين المجمدة الناطق باسم تحالف قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي – وجدي صالح، بضاحية الكلاكلة جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، في الساعات الأولي من صباح أمس الخميس.

العالم-السودان

وقال وجدي صالح لـموقع (التغيير) إن المجموعة المعتدية “غير معروفة” وانها قامت بفك كاميرا المراقبة وتحطيم الإضاءة خارج المنزل.

وأضاف: “المجموعة قامت بالطرق بقوة على باب المنزل، ما ادخل الرعب في أفراد الأسرة بعد مشاهدتهم للمعتدين عبر الكاميرات”.

وأكد “صالح” أن المجموعة المعتدية تقدر بـ (8) أشخاص يقودون سيارتين صالون، ويحملون أسلحة آلية “كلاشنكوف” حاولت الدخول للمنزل من (3) منافذ ولم تتمكن.

واستغرب” صالح” من عدم إتصال الأجهزة الأمنية به لمعرفة ملابسات الحادث.

ولفت إلى أنه سبق وأن تعرض لمحاولة لفك مسامير إطارات سيارته الـ (4) لكنه لم يُصاب بأذى.

وأضاف: “قبل نهاية العام الدراسي الماضي، أيضا تم فك مسامير الإطار الخلفي لسيارة بناته.

وشدد” صالح” على أنه سيواصل في طريقه ولن يرضخ للتهديدات.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

مظاهرات جديدة في السودان والأمن يواجهها بقنابل الغاز

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحرب في اوكرانيا بعد هذا اليوم ليس كما قبله

الكرملين: سنعتبر قصف الأراضي الجديدة بعد انضمامها لروسيا عدوانا

شاهد بالفيديو... ردة فعل واشنطن إزاء ضم مقاطعتي اوكرانيتيين إلى روسيا

مقتل 23 شخصا وإصابة 34 آخرين بعد قصف أوكراني لقافلة مدنية في زاباروجيه

خلال قصف شنته القوات الأوكرانية.. مقتل نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون

فلسطين.. إصابتان و9 معتقلين بحملة دهم للاحتلال في الضفة