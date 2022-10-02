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بالفيديو.. سمكة قرش تسبح في شوارع فلوريدا!

الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو ترصد الآثار المدمرة للإعصار “إيان”، ومنها رصد لسمكة قرش في إحدى شوارع فلوريدا.

العالم - منوعات

ويظهر في الفيديو الذي أثار استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي سمكة قرش تسبح في المياه التي اجتاحت شوارع مدينة فورت مايرز في فلوريدا.

ووصل الإعصار “إيان” إلى اليابسة في غرب فلوريدا عصر الأربعاء، رافقه رياح عاتية بلغت سرعتها 240 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة، مما تسبّب بقطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في الولاية الأميركية الجنوبية.

إلى ذلك، تلقى السكان تنبيهات من قبل مسؤولي فلوريدا بشأن مشاهدة التماسيح والثعابين والدببة خلال إعصار إيان، وفقاً لتقرير Newsweek.

وفي بيان قالت لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية (FWC) إنه "من المحتمل أن ترى التماسيح والثعابين والدببة، لذا تذكر أن تبقى في حالة تأهب ومنحها مساحة".

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