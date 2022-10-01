السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
١٠:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الداخلية السورية: القبض على مطلوب يرتدي حزاماً ناسفاً ويروع المواطنين في حلب

الداخلية السورية: القبض على مطلوب يرتدي حزاماً ناسفاً ويروع المواطنين في حلب
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الدوريات المشتركة من قيادة شرطة حلب وفرع الأمن السياسي تمكنت من القبض على أحد أخطر المطلوبين في المحافظة، عندما كان يرتدي حزاما ناسفا، ويقوم بسلب المواطنين وإرهابهم.

العالم-سوريا

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الدوريات المشتركة تمكنت من إلقاء القبض على المطلوب في مدينة حلب، وهو يرتدي حزاماً ناسفاً، وبحوزته بارودة حربية، ومسدس حربي، ويدعى (باسل ح)، وكان يعمل على إثارة الفوضى والبلبلة، والتعدي على المواطنين، وسلبهم وإرهابهم.

وذكر البيان أن المقبوض عليه يوجد بحقه 13 إذاعة بحث بجرائم مختلفة منها.. خطف وتعاطي وترويج الحبوب المخدرة، إضافة لوجود 3 خلاصات أحكام بحقه، إثر جرم سرقة، وتشييد طابق مخالف.

وأشار البيان إلى أنه تمت مصادرة الحزام الناسف والبارودة والمسدس الحربيين، ونظم الضبط اللازم، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص أصولاً.

روابط ذات صلة

سوريا: مقتل واصابة 15 عنصراً من 'النصرة' بغارة روسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر عن الخدمة جراء قصف تركي

الرئيس الروسي يباشر بتصحيح مسار التاريخ

مظاهرات طلابية سلمية في عدد من الجامعات الايرانية 

الدفاع الألمانية: برلين لن تتمكن من الموافقة بمفردها على طلب أوكرانيا الجديد

ايران تندد بالتطهير العرقي الذي يقوم به الصهاينة في فلسطين المحتلة

’ذا هيل’: وحدة الناتو مهددة بسبب أوكرانيا