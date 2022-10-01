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موقع eurasiareview :

محمد بن زايد انقلب على الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريعات في الإمارات

محمد بن زايد انقلب على الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريعات في الإمارات
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

أبرز موقع eurasiareview ما أحدثه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان من انقلاب على الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريعات في الإمارات.

العالم - الإمارات

وقال الموقع إن التغييرات التي أدخلها محمد بن زايد على مدار سنوات شكلت انقلابا جذريا في خرق للشريعة الإسلامية التي تشكل دستوريًا المصدر الرئيسي لتشريعات البلاد.

وأشار إلى أن تغييرات في الإمارات تضمنت إلغاء تجريم العلاقات الجنسية عن طريق الزواج واستهلاك الكحول للمواطنين الإماراتيين والأجانب ورفع الحظر المفروض على العيش معًا للأزواج غير المتزوجين.

وأوضح أن التغييرات في الإمارات تستهدف إقناع الاجانب في الإقامة فيها فيما تظهر استطلاعات الرأي أن هذه السياسة لم يتم تبنيها بحماس من قبل شريحة كبيرة من الإماراتيين.

إذ أظهرت استطلاعات الرأي المنفصلة التي أجراها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن 59 في المائة ممن شملهم الاستطلاع في الإمارات لم يوافقوا على فكرة أنه “يجب أن نستمع لمن هم من بيننا محاولة تفسير الإسلام بطريقة أكثر اعتدالاً وتسامحاً وحداثة “.

وبحسب الموقع ترسل العديد من استطلاعات الرأي الأخيرة رسالة مختلطة إلى محمد بن زايد كونها تكشف عن مواقف متناقضة مع الرأي العام الإماراتي الذي يعارض التخلي عن ثوابت الدين الإسلامي.

وكشفت دراسة استقصائية، نشرتها هذا الأسبوع وكالة العلاقات العامة أصداء بي سي دبليو ومقرها دبي، أن 41 في المائة من 3400 شاب عربي في 17 دولة عربية تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا قالوا إن الدين هو أهم عنصر في هويتهم.

وقال أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع، 56 في المائة، إن النظام القانوني في بلادهم يجب أن يستند إلى الشريعة أو القانون الإسلامي.

وأعرب سبعون في المائة عن قلقهم إزاء فقدان القيم والثقافة التقليدية جادل 65 في المائة بأن الحفاظ على هويتهم الدينية والثقافية أكثر أهمية من خلق مجتمع معولم.

ويبرز ذلك أن التركيز الأكبر على الدين باعتباره الركيزة الأساسية للهوية، والقلق بشأن القيم والثقافة التقليدية، والدعوة إلى الشريعة الإسلامية، ألقى بظلاله على سياسات محمد بن زايد.

وخلص الموقع إلى أن قمع حرية التعبير يمكن الحكام العرب المستبدين أمثال محمد بن زايد من الحفاظ على قبضتهم على الحكم، لكنه يلقي بظلاله على الصورة التي يعملون بجد لإبرازها.

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موقع eurasiareview : محمد بن زايد انقلب على الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريعات في الإمارات

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