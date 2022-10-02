شاهد.. اكثر من 300 قتيل وجريح خلال أعمال شغب في ملعب كرة قدم بإندونيسيا

العالم - أسيا و الباسفيك

وبحسب موقع صحيفة (Detik) تسببت أعمال الشغب في ملعب كانجوروهان في مالانج في مقتل 127 شخصا من بين أنصار نادي أريما، من بينهم شرطيان.

وقال رئيس شرطة جاوا الشرقية، نيكو أفينتا، للصحفيين إن "127 شخصًا لقوا مصرعهم، اثنان منهم من أفراد الشرطة".

وأضاف، أن 34 شخصًا لقوا حتفهم في الملعب، بينما توفي الآخرون في المستشفى في أثناء عملية الإنقاذ.

وبحسب الإعلام الإندونيسي، بدأت الفوضى عندما اقتحمت الجماهير الملعب بعد خسارة فريقهم أمام بيرسيبايا.

وحاولت الشرطة تفريق جموع المشجعين الذين اقتحموا الملعب بإطلاق الغاز المسيل للدموع. كما أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المدرجات. ما تسبب في إصابة المشجعين بالذعر والركض بسرعة خوفا من الاختناق وهو سبب رئيسي في زيادة الوفيات، وفقا لوسائل إعلام إندونيسية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إندونيسية، سحب من الغاز المسيل للدموع أطلقتها الشرطة على المشجعين في المدرجات.