الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٨:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. إصابة 4 من قوات الأمن في تظاهرات البصرة

الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

خرجت في مدينة البصرة جنوبي العراق تظاهرة حاشدة إحياء للذكرى الثالثة لحراك تشرين الشعبي. وتخللت التظاهرة صدامات واحتكاكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

العالم - مراسلون

في الذكرى الثالثة لحراك تشرين، المئات من المتظاهرين احتشدوا في ساحة البحرية وسط مدينة البصرة جنوب العراق. تظاهرات ابتدأت بشعارات طالبت باصلاحات سياسية والقصاص من قتلة المتظاهرين، لكنها سرعان ما خرجت عن السيطرة، لتتحول الى تراشق بالحجارة بين المحتجين وقوات الامن اصيب على اثرها اربعة عناصر من قوات مكافحة الشغب.

وقال فؤاد الحلفي وهو ناشط مدني في البصرة:"حال وصول المتظاهرين، شکلت (القوات الامنية) حاجزاً لکن البعض اجتاز هذا الحاجز برمي القوات الامنية بالحجارة وحصلت بعض التراشقات واعتقد ان هناک 4 أو 5 اصابات بين القوات الامنية".

الاجواء الملتهبة واندفاع المتظاهرين نحو مبنى حكومة البصرة المحلية دفع بالقوات الامنية الى تفريق المتظاهرين عبر استخدام الغاز المسيل للدموع، ليتحول المشهد الى كر وفر وسط تصاعد الدخان.

وقالت نور التميمي وهي صحفية عراقية:"انطلقت تظاهرات في البصرة وکانت مطالبها نفس المطالب التي توحدت بکل المحافظات العراقية والتي هي الکشف عن قتلة المتظاهرين واجراء بعض الاصلاحات السياسية. وقامت القوات الامنية بتفريغ المتظاهرين من ساحة البحرية".

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت ينتظر العراقيون تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، غير ان حراك تشرين يصر على اجراء اصلاحات في النظام السياسي ومحاسبة الفاسدين ومحاكمة قتلة المتظاهرين.

روابط ذات صلة

هذا ما علق به الشيخ الخزعلي حول تظاهرات 'تشرين'

في الذكرى الـ3 لحراك تشرين.. مظاهرات حاشدة ومواجهات ببغداد

تظاهرات في العراق بذكرى حراك تشرين والمتظاهرون يجتازون جسر الجمهورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لبنان على وقع أيام حاسمة..إنفراجة أم إنهيار؟

كلام الأمين العام لحزب الله والمرحلة الراهنة

شاهد.. إصابة 4 من قوات الأمن في تظاهرات البصرة

اللواء سلامي:  قادتنا الشهداء رحلوا من بيننا لكي لايستطيع العدو فرض قيمه علينا

الجزائر تتابع وضعية رعاياها في بوركينافاسو

حماس تبارك عملية إطلاق النار ضد المستوطنين في نابلس