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اللواء باقري:

الطالب الجامعي يتحمل مسؤولية خطيرة ومهمة في مواجهة التهديدات المقبلة

الطالب الجامعي يتحمل مسؤولية خطيرة ومهمة في مواجهة التهديدات المقبلة
الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء " محمد باقري " أن الطالب الجامعي يتحمل اليوم مسؤولية خطيرة ومهمة في مواجهة التهديدات المقبلة، وذلك في الكلمة التي القاها أمام جمع من طلبة جامعات شتى ارجاء ايران لدى اشارته الى أهمية الدور الذي يؤديه في مختلف المجالات العلمية والتقنية الحديثة.

العالم - ايران

وأشار هذا المسؤول العسكري الى التهديدات الأمنية والمؤامرات التي يحوكها الاعداء ضد الثورة الاسلامية، مؤكدا أن المتوقع من الطالب الجامعي الحفاظ على طبيعته في المساءلة والمطالبة والأهم من كل ذلك توضيح الامور للآخرين.

واعتبر اللواء "باقري" تنظيمات الطلبة الجامعيين في الوقت الحالي بأنها أكثر التنظيمات اصالة وأهمية حيث تؤدي رسالة مهمة في تحقيق اهداف الثورة الاسلامية وخاصة في تنفيذ الخطوة الثانية للثورة.

وشدد على أن مواصلة السير في طريق تنمية العلم وتطوير المعرفة والتقنية والبحوث من أهم الواجبات الملقاة على عاتق الطلبة الجامعيين، موضحا أن مكانة العلم والتقنية في انتاج القوة وشموخ ايران مهمة للغاية.

ودعا هذه الشريحة الثقافية في المجتمع الايراني الى بذل الجهود في المجالات العلمية والبحوث لرفع مكانة ايران الى المستوى الذي يليق بالشعب الايراني المسلم خاصة وان أهم الاهداف في الجبهة العلمية لإيران هو أن تتبوأ هذه المكانة.

وشدد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة على أن بلوغ هذه المرحلة العليا من المعرفة والتقنية يحتاج الى تحقيق التقدم في مختلف المجالات العلمية وخاصة التقنية الحديثة، ورأى أن انشاء الجامعات انما تم لهذا الهدف حيث على الطلبة الجامعيين المؤمنين الثوريين أن يصبحوا نموذجا لتحقيق هذا الهدف.

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اللواء باقري: الطالب الجامعي يتحمل مسؤولية خطيرة ومهمة في مواجهة التهديدات المقبلة

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