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مسؤول لبناني:نأمل أن نرفع ردنا على طرح هوكشتاين غدًا 

مسؤول لبناني:نأمل أن نرفع ردنا على طرح هوكشتاين غدًا 
الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

أشار نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب، إلى أنني اعتقد أن الجميع كان يترقب الاجتماع الثلاثي ولا شك أننا حين نخرج من الاجتماع نفتخر أن الموقف كان موحدا وهذا كان عامل قوة للبنان واوصلنا الى ما وصلنا اليه"، في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

العالم - لبنان

ولفت، في تصريح من بعبدا، إلى أنّ الفريق التقني وحّد كل المواقف وقمنا بتوحيد كل الملاحظات لنرفع التقرير للوسيط الأميركي في عملية الترسيم آموس هوكشتاين، ونحن نأمل أنه خلال الغد سيكون الرد اللبناني عند هوكشتاين، وعلى ضوء ذلك سيعرضه على الفريق الاخر، والعمل متواصل بيننا وبين هوكشتاين ونتأمل أن يصل لنا الجواب عند آخر الاسبوع، وعندها يتبين إن كان سلبيًا أو ايجابيًا، موضحًا أنّ المسألة هي مسألة أيام، مؤكدًا أنّ جوابنا ليس نهائيًا بل هو رد على طرح هوكشتاين، والشياطين في التفاصيل في الطرح أصبحت صغيرة وليست كبيرة"، مؤكدًا أنّ "لبنان حصل على كامل حقوقه في حقل قانا"، مشيرًا إلى انّ "التقرير سيرسل الى هوكشتاين وفيه طلب التعديلات والموقف النهائي سيكون بعد جوابه على الملاحظات.

وشدد ردًا على تعليقات رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بأنه إذا مر اتفاق الترسيم غير القانوني فلن نكون مجبرين به، على أنّ كل المسؤولين "الاسرائيليين" ومنهم نتنياهو يعرفون مكمن القوة في لبنان، مشيرًا إلى أننا لا نعترف بالعدو الاسرائيلي ولن ندخل بمعاهدات معه أو اتفاقات، ولكن هناك آليات أخرى، كما أوضح أنّ مكمن القوة في لبنان معروفة بفضل معادلة الشعب الجيش والمقاومة، ووحدة الموقف الذي عبر عنه لبنان.

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