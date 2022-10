ذكرى خاشقجي.. رباعية سجلت أغبى عملية استخباراتية عرفها العالم

العالم - نبض السوشيال

وقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في عمليّة اغتيال بشعة وقعت في الـ 2 من أكتوبر عام 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا، حيث ظل مقتله غير رسمي حتى صدر بيان من النيابة العامة السعودية في 20 أكتوبر 2018، أثبت الحادثة وكشف عن ظروف الوفاة.

وخاشقجي الذي قصد قنصلية المملكة في إسطنبول لاستخراج وثائق ثبوتية دخل مبنى القنصلية ولم يخرج منه أبدا، إذ كانت وحدة سعودية في الداخل بانتظاره وقد تعرّض على أيديها للتعذيب قبل أن يُقتل وتقطّع جثّته التي لم يعرف مصيرها إلى الآن.

جريمة مقتل الصحفي خاشقجي كرست الصورة الدموية والبشعة لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" اقليميا وعالميا وجعلته منبوذا دوليا رغم كل مساعيه وواعوانه للتبرؤ من الجريمة وإنهاء ملف القضية الذي شغل ولا يزال الرأي العام الدولي.

الرياض انكروا في البداية حصول عملية اغتيال الخاشقجي ولكنها اضطرت الى الاقرار بانه قتل على يد عملاء سعوديين ولكنهم تصرّفوا من تلقاء أنفسهم، وقامت تحت ضغوط دولية الى محاكمة بعضاً ممّن شاركوا في اغتيال الصحفي خاشقجي.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الذكرى الرابعة لجريمة قتل خاشقجي اطلقوا وسم "#ذكرى_جمال_خاشقجي" تفاعلوا معه بشكل واسع منددين بالجريمة البشعة التي نفذها ابن سلمان بحق الصحفي المعارض مطالبين بملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء وعدم تجاهلها ومحاسبة الجناة الذين تلطخت ايديهم بدماء هذا الصحفي الذي لم يعثر له على جثة ولم يدفن ولا قبر له.



وفي ختام المحاكمة التي جرت خلف أبواب موصدة، برأت محكمة سعودية القحطاني في قضية الاغتيال. وحُكم على خمسة متّهمين لم يتمّ الكشف عن أسمائهم بالإعدام وعلى ثلاثة آخرين بعقوبات طويلة بالسجن. ولاحقا أصدرت عائلة خاشقجي عفوا على المدانين، وبعد أشهر، ألغت المحكمة أحكام الإعدام واستبدلت بها عقوبات تصل إلى السجن عشرين عاماً.

"عبدالله الشريف" كتب في تغريدة على حسابه الخاص قال فيها "اليوم تمر أربع سنوات على قصة الغدر الأشهر في العصر الحديث، رباعية سجلت أغبى عملية استخباراتية عرفها العالم، رحمة الله عليك يا طيب واعلم أن لموتك ثمناً باهظاً جداً مازال بعد أربع يقض مضاجع المجرمين ويبذلون فيه كل نفيس لغسل أيديهم منك بَيد أن دمك قد طغى على من طغى #ذكرى_جمال_خاشقجي".

وغرد "غانم الدوسري" على حسابه الخاص قائلا "اليوم يوافق #ذكرى_مقتل_خاشقجي في قنصلية السعودية في تركيا وعلى يد جهاز الاستخبارات السعودية وبتوجيه من الامير محمد بن سلمان، لاتزال الجثة مفقودة ولايزال القاتل حرا طليقا لم تتم محاسبتة. حسبنا الله ونعم الوكيل"

حساب "omehale" نشر تغريدة باللغة الانجليزية جاء فيها "We won't allow dictators kill the khashoggi's memorial!" وتعني بالعربية "لن نسمح للطغاة بقتل ذكرى خاشقجي!".

بدوره "تركي الشلهوب" غرد تحت وسم "#ذكرى_جمال_خاشقجي" قائلا "في مثل هذا اليوم قبل أربع سنوات، فعل محمد بن سلمان وفريقه فعلتهم التي فعلوا، وقتلوا الصحفي جمال خاشقجي رحمه الله، ثم أخفوا جثته، ولم يعلم أين هي حتى الآن.

وكتب "فهد الغفيلي" تحت وسم "#ذكرى_مقتل_خاشقجي" قائلا "قبل 4 أعوام... ارتُكبت واحدة من أبشع الجرائم وأفظعها، لقتل جمال خاشقجي وتقطيع جثته بالمنشار. ولا يزال القاتل طليقًا... ولا تزال الجثة مختفية. #ذكرى_مقتل_خاشقجي".

وقال "محمد الديلمي" في تغريدة له على حسابه الخاص "مجموعة من المنظمات غير الحكومية في فرنسا قد قدمت شكوى، في يوليو/تموز الماضي، بأن “بن سلمان” كان متواطئًا في قتل “خاشقجي” واختفائه قسريًا، مؤكدة أن هذه التهمة كفيلة بأن يحاكم ولي العهد السعودي في فرنسا، التي تعترف بالولاية القضائية العالمية".

مهنا الحبيل هناك محكمة دنيوية خارج القضاء المزعوم ميدانها وجدان الناس صامت أو غاضب سؤالها الثائر يطارد ظلهم مهما تواروا عنك لا يُغلق ملفها في الضمير ولا تشترى بثروات العالم وهناك محكمة الآخرة.. (وخشعَتِ ٱلْأَصواتُ لِلرحْمنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا) هناك رُفعت قضيتك #ذكرى_جمال_خاشقجي".



وكتب "حسين زين الدين" في تغريدة على حسابه الخاص قال فيها، الذكرى السنويّة الرابعة لاختفاء جثّة #جمال_خاشقجي في سفارة السعوديّة في تركيّا، وما تلا ذلك من حملة النفاق التركي الأميركي بشأن "الكشف" عن المعلومات و"محاكمة" الجناة..

بالمال يمكنك أن تغطّي على جرائم الكون، ما دامت الوحوش تحتل أقواس المحاكم..!\

ونشر "سلمان الخالدي" تغريدة على حسابه الخاص كتب فيها ابياتا حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ...

ياقاتلي إني هنا لوقطّعوني بالحديد..

أنا إن طُحنتُ وإن نُشرت وإن صُهرت..

غدا أعود..

لاتسألوا عن جثتي..

فأنا المخلّد والشهيد..

الكون ضاق بقبحكم وأنا الجمال بلا حدود..

ماضاقت الدنيا علي وقد نجوت من اللحود..

خنقوا حروفي كي تموت..

فصرت أغنية الوجود..

ونختم الموضوع مع تغريدة الاخ "سمير العليمي" التي قال فيها.. "#ذكرى_جمال_خاشقجي عنوان كُتب باللون الأحمر تجمعت تحته كل الجرائم والفظائع لعل أبشعها تدمير اليمن من خلال هدم البنيان وقتل الإنسان وتجويع شعب بأكمله في أبشع جريمة حرب عرفها العصر الحديث تجلى فيها الكفر بحق الجوار وإخوة الإسلام".