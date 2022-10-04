صنعاء لا تتنازل لواشنطن

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وشأنه شأن بقيّة محدّدات الموقف الأميركي المتحوّل في الملفّ اليمني، إلا إلى الظروف الدولية المتغيرة، والتي تفرض على واشنطن إحناء رأسها للعاصفة، من دون أن تُفارق، هي وحلفاؤها، إلى الآن، محاولاتهم التحايل على التفاهمات المطلوبة.

وإذ تُدرك صنعاء حراجة الموقف الأميركي، فهي تريد استثماره إلى أبعد الحدود في تحصيل المطالب المتّصلة برفع الحصار، وعلى رأسها دفع المعاشات الذي رفعت حركة "أنصار الله" سقفها بخصوصه، بعدما لمست مسعًى لتلغيم الاتفاق بهذا الشأن، وهو ما أدى بالنتيجة إلى فشل مفاوضات تمديد الهدنة.

فشلٌ سرعان ما استدعى وساطات انخرطت فيها جهات مختلفة، بما فيها عُمان وقطر، من أجل إنقاذ الموقف، ومنْع انهيار هدنة تبدو الأطراف المعنيّة ذات مصلحة كبيرة في تَحقّقها، وعلى رأسها واشنطن والرياض وأبو ظبي، وحتى الدوحة

على رغم إبداء العدوان السعودي - الإماراتي على اليمن، ومِن خَلفه الولايات المتحدة، موافقتهما على تلبية مطالب قيادة صنعاء المتّصلة بالملفّ الإنساني، إلّا أنهما لم ينقطعا، حتى اللحظة الأخيرة، عن محاولة إفراغ الاتفاق من مضمونه، وحرْفه عن وُجهته الرئيسيّة، وإغراقه في التفاصيل، ما أنبأ بأنهما لا يزالان يَنظران إلى الهدنة بوصْفها فرصة للابتزاز والمقايضة.

وعلى هذه الخلفية، رفضت حركة "أنصار الله"، بوضوح، تمديد الهدنة لستّة أشهر إضافية، بفعْل العجز عن التوصّل إلى اتّفاق يضْمن صرف مرتّبات موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين من إيرادات النفط والغاز، إلى جانب رفع الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة، وتثبيت وقف إطلاق النار.

المفارقة أن الولايات المتحدة، بعد ستّ سنوات من سكوتها عن قطْع الرواتب في المحافظات الشمالية، باتت تقرّ بمشروعيّة مطلب صرْف هذه المستحقّات، التي أضحت أشبه بلازمة ثابتة في كلّ البيانات الأميركية، وعلى رأسها تصريحات وزارة الخارجية، والمبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، والتي تتمسّك بـ"الفوائد الملموسة" للهدنة، وتُشدّد على ضرورة المضيّ بها قُدُماً وتوسيعها.

في هذا الإطار، أعرب السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاغن، أواخر الأسبوع الماضي، عن "قلقه" من عدم إحراز تقدّم في مسار تمديد الهدنة في اليمن، ودعا الأطراف المختلفة إلى عدم تبديد التقدّم الذي أُحرز خلال الأشهر الستّة الماضية، و"إعطاء الأولوية للشعب اليمني".

الجدير ذكره، هنا، أن فاجن نفسه هو مَن هدّد وفد صنعاء المُفاوِض في الكويت عام 2016، بخيارات من شأنها تدمير العملة المحلّية وتهشيم الاقتصاد اليمني، في حال عدم التسليم بالشروط الأميركية لـ"السلام".

على إثر ذلك التهديد بالفعل، عمد الرئيس السابق، عبد ربه منصور هادي، إلى نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، مُوقِفاً دفْع رواتب الموظفين في المحافظات الشمالية، ولتبْقى متوقّفة مذّاك.

من هنا، تدرك حركة "أنصار الله" أن التحوّل الحالي في الموقف الأميركي ليس ناجماً عن "صحْوة ضمير" متأخّرة، أو اهتمام مستجدّ بإحلال السلام في هذا البلد الذي ظلّ يعاني 8 سنوات من الحرب والحصار على مرْأى واشنطن، وتحت رعايتها، بل مرّده، بالدرجة الأولى، إلى الواقعية السياسية التي تفرض على الولايات المتحدة ضمان انسيابية ضخّ النفط والغاز من اليمن ودول الخليج الفارسي، في أعقاب أزمة الطاقة التي ولّدتها الحرب الروسية - الأوكرانية.

وعلى هذه الخلفيّة، تبدي الولايات المتحدة اهتماماً بالغاً باستقرار منطقة الشرق الأوسط، حيث تشتدّ حاجتها إلى تفادي التهديد التي يشكّله اليمن للملاحة البحرية والمنشآت النفطية في المنطقة.

المصدر: الأخبار