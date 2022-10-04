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الكرملين يعلق على إغلاق كييف باب التفاوض مع موسكو

الكرملين يعلق على إغلاق كييف باب التفاوض مع موسكو
الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تعليقا على على رفض كييف إجراء مفاوضات مع موسكو، إن أي مفاوضات تحتاج إلى طرفين، لذلك سننتظر تغييرا في موقف الرئيس الأوكراني الحالي، أو خليفته.

العالم - روسيا

وأضاف بيسكوف إنه لا توجد أي إمكانية للتوصل لاتفاقيات بشأن أوكرانيا في ضوء رفض كييف للحوار، حيث أن هناك حاجة إلى طرفين للمفاوضات.

وأضاف أنه للتفاوض مع أوكرانيا يجب انتظار حدوث تغيير في موقف الرئيس الأوكراني الحالي فلاديمير زيلينسكي، أو موقف الرئيس الذي سيخلفه، ويغير موقفه لصالح الشعب الأوكراني.

وأوضح بيسكوف أن الجانب الروسي، ومن منذ البداية، وحتى قبل العملية العسكرية الخاصة، سعى لتحقيق الشروط التي قدمتها روسيا الاتحادية من خلال "وسائل التفاوض السياسية والدبلوماسية والسلمية".

ووقع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء ، مرسوما بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، والذي ينص على عدم إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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