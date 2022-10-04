لبنان: مشهد اقتحامات المصارف يعود من جديد

العالم - لبنان

واقتحم عدد من موظفي وعمال شركة "اديشا مصرف FNB في مدينه طرابلس شمال لبنان، بعد قرار إدارته استيفاء ٣% من رواتب الموظفين، الأمر الذي أثار غضبهم.

ودخل بعضهم الى حرم المصرف رافضين أي قرار يطال لقمة عيشهم، مؤكدين أن تحركهم هذا تحذيري، لافتين إلى أن أي تأخير بقبض رواتبهم مرفوض بشكل قاطع.

وقد وصلت دورية تابعة للجيش اللبناني، وعملت على تهدئة الغاضبين وطلبت منهم مغادرة البنك.

ورفض نقيب عمال وموظفي شركة قاديشا طلال هاجر المسّ بحقوق أيّ موظف، داعيًا الإدارات إلى عدم التأخير بصرف الرواتب الشهرية.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد العمالي في الشمال شادي السيد أن كيل العمال قد طفح من قرارات تعسفية يصدرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشددًا على أن هذا مرفوض، وسيؤدي إلى عواقب لا تحمد عقباها.

وفي مدينة صور جنوب لبنان ، اقتحم المودع علي حسن حدرج بنك بيبلوس بقوّة السلاح، مطالبًا بوديعته البالغة 44 ألف دولار.

هذا وأوقفت القوى الأمنية المُودع علي الساحلي الذي اقتحم صباح اليوم الثلاثاء فرع مصرف BLC في منطقة شتورة – البقاع شرق لبنان ، من أجل المطالبة بوديعته المالية.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورةً تُظهر لحظة توقيف السّاحلي من قبل عناصر من قوى الأمن.



وفي وقتٍ سابق، أفادت جمعية صرخة المُودعين أنّ الساحلي لديه وديعة تفوق الـ24 ألف دولار أميركي، موضحة أن "الأخير من متقاعدي قوى الأمن الداخلي، وكان طلب من المصرف مرّات عديدة تحويل مبلغ 4300 دولار لنجله الموجود في أوكرانيا، والذي تم فصله من الجامعة بسبب عدم تسديد القسط بالإضافة إلى طرده من مسكنه.

و ردت جمعية المصارف على اقتحام المصارف أن الدولة مسؤولة عن ودائعهم.