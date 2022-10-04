ترسيم الحدود البحرية وملاحظات لبنان وتقدم القوات الأوكرانية وسط تراجع روسي

خاص بالعالم

وتقول مصادرُ متابعة اِنّ النقاشَ في الجانبِ اللبناني يركز على ملاحظاتٍ تهدف إلى تعديلاتٍ في لغةِ ومضمونِ بعضِ النقاطِ الرئيسية في المسودةِ التي أرسلها هوكشتاين.

وفي ملف "بانوراما"الثاني سيتناول.. تواجه القوات الروسية صعوباتٍ في شمالِ منطقةِ خيرسون، حيث تشنّ القوات الاوكرانية هجوماً مضاداً منذ عدةِ أسابيع.

واعترفت حكومةُ منطقةِ خيرسون التي تسيطر عليها روسيا، اَنّ القواتِ الاوكرانيةَ اعادت السيطرة على بلدةِ دودتشاني فيما اكتفى الرئيسُ الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقولِ في خطابِه إنّه جرى تحريرُ بلداتٍ جديدةٍ في عدّةِ مناطق.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.