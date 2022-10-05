الأمن العراقي يقبض على 6 ارهابيين و3 تجار للمخدرات في ميسان والانبار

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وقالت الخلية، انه "بعمليات استباقية نوعية استهدفت الاطاحة بالعناصر الارهابية، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات وأمن المقر المسيطر لقيادة عمليات طوزخرماتو وقيادة عمليات ميسان والفرقة العاشرة وبالتعاون مع مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية الانبار وقسم استخبارات ومكافحة الإرهاب طوزخرماتو وشعبة مخدرات طوزخرماتو تم نصب كمائن محكمة وعلى أثرهن تم القاء القبض على الارهابيين وتجار المخدرات ومتهمين بمواد قانونية اخرى في قضاء العمارة و في منطقة الشهابي الاولى التابعة لقضاء الكرمة وفي قضاء طوزخرماتو وفق احكام المادة 4 ارهاب، والمادة 28 مخدرات والمادة 413 ق.ع"حسب "السومرية نيوز".

وأضافت انه "بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم تم تسليمهم اصولياً إلى الجهات المعنية".