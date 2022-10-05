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الحرب بين روسيا والأطلسي والبحث عن حقائق في الميدان

الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

دعا نائب روسي بارز مسؤولي الجيش لقول الحقيقة في ما يتعلق بالتطورات العسكرية في ساحة المعركة في أوكرانيا، وذلك على وقع عدد من الانتكاسات. فيما تعهد الكرملن باستعادة الأراضي التي فقدتها موسكو مؤخرا في المناطق التي ضمتها في جنوب وشرق أوكرانيا.

العالم – خاص بالعالم

دعوة لقول الحقيقة فيما يتعلق بالتطورات العسكرية في ساحة المعركة في أوكرانيا؛ دعا إليها النائب الروسي البارز رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما في البرلمان الروسي أندري كرتابولوف.

وقال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما أندري كرتابولوف: علينا أن نكف عن الكذب. تقارير وزارة الدفاع لا تتغير. الناس يعلمون. شعبنا ليس غبيا. وهذا قد يؤدي إلى فقدان المصداقية. العدو على أراضينا. وجميع القرى الحدودية في منطقة بيلغورود دمرت عمليا مع تزايد عمليات اطلاق النار في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين روسيا وأوكرانيا. تردنا الأنباء من أي شخص، من حكام المناطق، من مراسلي الحرب. لكن تقارير وزارة الدفاع لا تتغير.

وتواصل القوات الأوكرانية هجومها المضاد وحققت مكاسب جديدة على الجيش الروسي في الشرق والجنوب في المناطق التي ضمتها روسيا مؤخرا. وكانت حكومةُ منطقةِ خيرسون التي تسيطر عليها روسيا، قد اعترفت اَنّ القواتِ الاوكرانيةَ اخترقت المنطقةَ، خصوصاً بعدَ خسارةِ بلدةِ دودتشاني مؤخرا والتقدم الذي حققته القوات الاوكرانية في محور ليمان شمال دونيتسك شرقيَ البلاد.

وتعهد الكرملين باستعادة الأراضي التي فقدتها موسكو مؤخراً في المناطق التي ضمتها في جنوب وشرق أوكرانيا، مؤكداً أنّ هذه المناطق ستبقى مع روسيا إلى الأبد.

من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يأمل أن يستقر الوضع العسكري في الأراضي الأوكرانية التي ضمتها موسكو مؤخرا على الرغم من الصعوبات التي تواجهها القوات الروسية امام تقدم الجيش الاوكراني.

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