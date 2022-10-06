رئيس مصلحة السجون: الإفراج عن نصف معتقلي أعمال الشغب الأخيرة

العالم - ايران

واضاف محمدي في اجتماع المجلس الأعلى للسطة القضائية مع رؤساء العدليات بمراكز المحافظات الذي عقد بحضور رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني ايجئي أنه تم الإفراج عن نحو نصف معتقلي أعمال الشغب الأخيرة من السجون.

وأشار إلى أنه لن يتم الإفراج عن الأشخاص الذين لعبوا دورا رئيسيا ومنظما في أعمال الشغب الأخيرة.

كما أمر رئيس السلطة القضائية في هذا الاجتماع مسؤولي القضاء في جميع المحافظات بإعطاء الأولوية للتحقيق في ملف الأشخاص الذين يواجهون تهماً خطيرة خلال أعمال الشغب الأخيرة بسبب تأثيره الرادع على المجتمع.