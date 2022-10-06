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کنعاني: حقوق الانسان في كندا تغطي على قتل الاطفال واللامبالاة تجاه الانسانية

کنعاني: حقوق الانسان في كندا تغطي على قتل الاطفال واللامبالاة تجاه الانسانية
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الخارجية "ناصر كنعاني" ان العالم لم ينس بعد فصل الاطفال عن اهلهم في كندا والعثور على مقبرة جماعية كانت تضم رفات مئات من الاطفال، مؤكدا ان حقوق الانسان في كندا تجسد قتل الاطفال واللامبالاة تجاه الانسانية.

العالم - ايران

وكتب كنعاني اليوم الخميس في صفحته على الانستغرام، عندما تتحول حقوق الانسان الى اللعبة واداة لممارسة الضغط السياسي على الاخرين، تتدخل ايضا الامبراطورية الاعلامية التابعة لنظام الهيمنة لتفسح المجال امام متهمو انتهاك حقوق الانسان كي يتحدثوا عنها ويتشدقوا بها.

وتابع قائلا ان العالم لم ينس بعد فصل اكثر من 150 الف طفل في كندا عن اهلهم وكذلك فضيحة العثور على مقبرة جماعية تضم رفات مئات الاطفال من السكان الاصليين في هذا البلد.

واضاف ان الحديث عن دول اخرى و طرح مزاعم حول الاخرين لا يغير الحقيقة ان حقوق الانسان في احد اكثر الدول قربا من الولايات المتحدة الامريكية تغطي قتل الاطفال واللامبالاة تجاه الانسانية.

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