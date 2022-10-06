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الأمين العام لعصائب اهل الحق..

الشيخ خزعلي يجدد الدعوة لحصر السلاح في العراق

الشيخ خزعلي يجدد الدعوة لحصر السلاح في العراق
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

جدد الأمين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي دعوته لحصر السلاح في العراق بيد الدولة تغليبا للمصلحة العامة بالحفاظ على السلم الاهلي.

العالم - العراق

وجاء ذلك خلال تغريدة نشرها الشيخ قيس الخزعلي عبر حسابه في تويتر حيث قال: "عاشت محافظة البصرة العزيزة في الأيام الماضية أوقات عصيبة من ترويع الناس وتهديد أمنهم وممتلكاتهم - ومع التجاوز عن الإساءة الشخصية التي تكررت مع الأسف الشديد قرب إلى الله سبحانه وتعالى - ومن أجل الحفاظ على سلامة أهلنا وعشائرنا الكريمة وحفظ الدماء البريئة وتغليبا للمصلحة العامة في الحفاظ على السلم الأهلي نجدد الدعوة إلى حصر السلاح بيبي الدولة وأن لا تأتمر القوات الأمنية بكافة مسمياتها الثانوية إلا بأمر القائد العام للقوات المسلحة وهو ما دعونا إليه سابقا في أكثر من مناسبة، وفي حال استمرار المخالفات وعدم الإلتزام فإنني أدعو الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة وتطبيق القانون وفرض النظام على الجميع دون استثناء".

واليكم نص التغريدة:

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