إيران تصعد للمرتبة 20 بتصنيف الفيفا العالمي

العالم - إيران

هذا وتمكن منتخب إيران في التصنيف الجديد لشهر أكتوبر/تشرين الاول 2022، من الحصول على 1564.61 نقطة والصعود للمرتبة 20 بعد الفوز على منتخب الأورغواي والتعادل مع السنغال بطلة إفريقيا في إطار المباراتين الوديتين التي خاضهما مؤخرا استعدادا لنهائيات كأس العالم في قطر التي تنطلق الشهر المقبل.

وبحسب التصنيف لايزال منتخب إيران متربعا على العرش الآسيوي، فيما حصلت اليابان على 1559 نقطة في المرتبة 24 عالميا وكوريا الجنوبية 1530 نقطة والمرتبة 28 وأستراليا 1488 نقطة والمركز 38.

وسبق لمنتخب إيران أن حصل على المركز الـ15 بتصنيف الفيفا وهو أفضل مستوى محقق له.