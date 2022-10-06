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أميرعبداللهيان: لن نتسامح مع الاعتداءات التي تستهدف أمننا القومي من كردستان

أميرعبداللهيان: لن نتسامح مع الاعتداءات التي تستهدف أمننا القومي من كردستان
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين ناقش الطرفان آخر التطورات الثنائية والإقليمية ومحادثات رفع الحظر، واعتداءات المجاميع الإرهابية من كردستان العراق على إيران.

العالم - ايران

وثمن وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، في هذا الاتصال الهاتفي، جهود وزير الخارجية ورئيس الوزراء العراقي للإفراج عن الحاج الإيراني المحتجز في السعودية.

كما أشار وزير الخارجية الإيرانية إلى تحركات المجاميع الإرهابية من منطقة كردستان العراق وأكد: بعد أربعة عقود ورغم الالتزامات المتكررة من قبل سلطات المنطقة، للأسف تحركات المجاميع الإرهابية المسلحة من أراضي تلك المنطقة ضد أمن أراضي إيران لا تزال مستمرة.

وأكد أميرعبد اللهيان: مع احترامنا والالتزام بتطوير العلاقات المتميزة بين البلدين، وكما أكد كبار المسؤولين العسكريين في الجمهورية الإسلامية لن نتسامح مع تواصل الاعتداءات والأعمال الإرهابية التي تستهدف الأمن القومي لإيران من قبل هذه المجاميع التي اتخذت من هذه المنطقة ملجأ لها.

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