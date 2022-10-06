الخزانة الأميركية تفرض حظراً جديدا على مسؤولين إيرانيين

العالم - ايران

وأسماء الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قائمة الحظر الأميركي هم كالتالي:

1- يدالله جواني النائب السياسي لحرس الثورة الإسلامية لصلته بحرس الثورة.

2- وحيد مجيد رئيس الشرطة الإلكترونية بمنظمة حماية المعلومات التابعة لقيادة الشرطة بجمهورية إيران الإسلامية، بسبب علاقته بالشرطة الإلكترونية الإيرانية.

3- حسين نجات، القائد العام بحرس الثورة الإسلامية في مقر ثارالله، لارتباطه بحرس الثورة الإسلامية.

4- حسن رحيمي قائد شرطة طهران الكبرى، لارتباطه بشرطة الجمهورية الإسلامية في إيران.

5- حسين ساجدي نيا، نائب عمليات بمنظمة حماية المعلومات التابعة لقيادة الشرطة بجمهورية إيران الإسلامية، لصلته بشرطة جمهورية إيران الإسلامية.

6- عيسى زارع بور، وزير الاتصالات في الجمهورية الإسلامية في إيران، يندرج تحت قانون عقوبات حقوق الإنسان في إيران.

كما وضعت الولايات المتحدة اسم أحمد وحيدي، وزير الداخلية الإيراني، على قائمة حظرها في ظل المزاعم المتعلقة بحقوق الإنسان.