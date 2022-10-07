لبنان يتمسك بثوابته الوطنية المدعومة بمعادلة المقاومة

العالم - مراسلون

وفي وقت اكد فيه الجانب اللبناني تمسكه بكامل حقوقه في ثروته البحرية تسلم نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب رسميا رفض الاحتلال للملاحظات من خلال رسالة نقلتها السفيرة الانريكية في بيروت.



وسط تمسك رسمي لبناني بوثوابت موقفه مدعوما بورقة القوة التي ارستها معادلة المقاومة بوجه اطماع الاحتلال.

الاوساط المراقبة قرأت في موقف الاحتلال انعكاسا لحال الارتباك ومناورة يستغل من خلالها الاحتلال عامل الوقت دون ان يتجاهل معادلة ردع المقاومة حول ذلك.



يشار الى ان ملاحظات لبنان تمحورت حول ما يعرف بخط الطفافات التي يسعى الاحتلال الى ابعادها نحو المياه الاقليمية اللبنانية بذريعة ايجاد منطقة امنية فاصلة في المنطقة الاقتصادية الخالصة.



هذا بالاضافة الى الخط ثلاثة وعشرين وحقل قانا كاملا الذي يشمل منطقة راس الناقورة والذي برفض الاحتلال ان تكون من حصة لبنان في الترسيم النهائي او ان تشملها عمليات المفاوضات غير المباشرة الممهدة لتوقيع لاتفاق باوراق منفصلة برعاية اممية.

التفاصيل في الفيديو المرفق...