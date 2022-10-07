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خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيرلندي

عبداللهيان: الغرب يتخذ سياسة ازدواجية العمايير تجاه حقوق المرأة

عبداللهيان: الغرب يتخذ سياسة ازدواجية العمايير تجاه حقوق المرأة
الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

اشار وزير الخارجية حسين اميرعبداللهيان الى ازدواجية معايير الغرب تجاه حقوق الانسان وحقوق المرأة وقال ان حقوق المرأة في الجمهورية الاسلامية الايرانية تحظى ببالغ الاهمية مؤكدا ان المرأة تلعب دورا مهما في مختلف المجالات العلمية والطبية والتعليمية والتكنولوجيا.

العالم - إيران

وتباحث وزير الخارجية الايراني والايرلندي سيمو كاوني خلال الاتصال الذي جرى اليوم الخميس حول تطورات العلاقات الثنائية ومفاوضات الغاء الحظر واعمال الشغب الاخيرة في ايران والتدخل الاجنبي فيها.

وخلال الاتصال قال اميرعبداللهيان عليكم ألا تنسوا انه تم قطع الانترنت خلال الاحداث الداخلية في الولايات المتحدة الامريكية وتم اغلاق الصفحات الشخصية للرئيس الامريكي بحجة الحفاظ على الامن الوطني.

ونفى اميرعبداللهيان بشدة بيع ايران مسيرات واسلحة لروسيا لاستخدامها في الحرب في اوكرانيا واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد على الحل السياسي للازمة في اوكرانيا.

وتابع بالقول ان جزءا من الاحداث الاخيرة في ايران يأتي ضمن مظاهرة سلمية ونحن ندعمها وفقا للدستور الايراني كما نعتبر طرح المطالب بشكل سلمي حقا قانونيا للشعب إلا ان هناك بعض مثيري الشغب قاموا بتحريض من الخارج والقنوات التلفزيونية الاجنبية بالحاق الاضرار للممتلكات العامة والهجوم على الناس وقوات الشرطة ملفتا سيتم احالة هولاء الاشخاص الى المحاكم.

وشدد بالقول ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواجه بحزم مع الجماعات الارهابية في اطار مكافحتها للارهاب.

من جانبه رحب وزير الخارجية الايرلندي خلال الاتصال بتقدم مفاوضات الغاء الحظر واكد ان التوصل الى اتفاق سيخدم مصالح جميع الاطراف.

واضاف كاوني نأمل ان لا تؤدي التطورات الدولية بما فيها الازمة في اوكرانيا او التطورات الداخلية في واشنطن الى تعقيد التوصل الى الاتفاق.

وحول اعمال الشغب الاخيرة في ايران قال: اهتمام ايران بمطالب الشعب السلمية يحظى باهمية.

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