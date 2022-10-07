العراق.. 6 ملايين عامل منهم 650 الف مشمول بالضمان الاجتماعي

العالم - العراق

وقال رئيس الاتحاد، ستار دنبوس براك، في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة"، الذي تبثه العراقية الإخبارية، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك 6 ملايين عامل في العراق، بينهم 650 الف عامل مسجل في الضمان الاجتماعي"، مبيناً أن "الحد الادنى لراتب العامل 350 الف دينار".

وأضاف أنه "لم يجر أي تعديل على قانون الضمان الاجتماعي منذ 51 عاما، كما أن 10% فقط من القطاع الخاص مفعل".

وتابع إن "هناك عمالة اجنبية تدخل إلى العراق دون علم وزارة العمل، اذا بحسب الاحصائية الموجودة لدينا فإن عدد العمال الاجانب في العراق يفوق المليون عامل".

ولفت إلى "وجود اكثر من 6 ملايين شخص عاطل عن العمل".