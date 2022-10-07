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وهاب: صواريخ حزب الله تطال كل المؤسسات الرسمية الإسرائيلية

وهاب: صواريخ حزب الله تطال كل المؤسسات الرسمية الإسرائيلية
الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، أن حزب الله قادر على قصف مطار بن غوريون وصواريخه يمكن أن تطال كل المؤسسات الرسمية الإسرائيلية والمرافئ والوزارات الحساسة كوزارة الحرب.

العالم _ لبنان

وقال وهاب في تصريح صحفي أول مرة تنجز الدولة شيئاً على مستوى ملف الترسيم لأن المزايدات لا توصل الى مكان، موضحاً أن البلد بحاجة لبدء الاستكشاف مع وجود الظرف الدولي والإقليمي اليوم.

واضاف، الناس بحاجة الى هذا الغاز وهذه الثروة لذلك علينا الدخول في الوقت المناسب وإلا لا نقوى على الدخول في مرحلة لاحقة.

وحول احتمال نشوب حرب إسرائيلية على لبنان رأى وهاب أن احتمالية الحرب موجودة في كل لحظة ولكن هناك توازن اليوم والحرب ستدمر "إسرائيل" أيضاً كما ستدمر لبنان، موضحاً أن حزب الله يملك قدرة تدميرية كبيرة وهذا ما يؤخر الحرب ويلغي احتمالاتها بالكامل لأن حزب الله قادر على قصف مطار بن غوريون وصواريخه يمكن أن تطال كل المؤسسات الرسمية الإسرائيلية والمرافئ والوزارات الحساسة كوزارة الدفاع لأن حزب الله طوّر قدراته بشكل كبير وتلك القدرات لا تشبه تلك الموجودة في غزة، مؤكداَ أن لا تطبيع مع "إسرائيل".

وأضاف: نحن اليوم أصبحنا بلداً نفطياً ونملك حوضاً نفطياً فكيف سينتهي الأمر؟ الملف السوري وانتهاء الأزمة السورية مرتبطة بأوكرانيا، لافتاً الى أن الثروة الأساسية موجودة على الحدود اللبنانية السورية وليست على الحدود اللبنانية – الفلسطينية وكل التقديرات تشير الى ذلك إلا أنه حتى اليوم ممنوع الاستخراج من سوريا وهناك قرار دولي بذلك، لافتاً الى أنه يجب أن يكون هناك جدية في إدارة صندوق النفط.

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وهاب: صواريخ حزب الله تطال كل المؤسسات الرسمية الإسرائيلية