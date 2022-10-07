شاهد.. رحالة سوري يصل الى طهران وفاء لشهداء قادة النصر

العالم - خاص بالعالم

وانطلق "خليفة الحسين" من محافظة دير الزور السورية الى العراق، حيث زار مكان استشهاد قادة النصر الفريق الشهيد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، ومن ثم اكمل رحلته الى الحدود العراقية الايرانية حتى وصل الى العاصمة الايرانية طهران.

واستضافت قناة العالم الاخبارية "خليفة الحسين" خلال برنامج"صباح جديد" للحديث عن تفاصيل رحلته.

وقال الراحلة السوري، إن رحلته بدأت من محافطته دير الرزور رغم المخاوف والتهديدات وفاء لشهداء الجيش العربي السوري وشهداء المقاومة بالتحديد الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس.

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