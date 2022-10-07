ايران مستعدة لتأمين منتجات الألبان والمحاصيل الزراعية لمتاجر السلسلة في روسيا

العالم- ايران

جاء ذلك اثناء مشاركة بيمان باك ضمن الوفد الايراني الرفيع الذي يزور العاصمة الروسية للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي لدول بحر قزوين، وقد التقى بيمان باك بممثلي المصارف الروسية وممثلي متاجر السلسلة في روسيا والنشطاء الاقتصاديين في الدول المشاطئة لبحر قزوين واجرى معهم محادثات.

وخلال لقائه مع احد مسؤولي المصارف الروسية أكد بيمان باك على ضرورة تعزيز التعاون المصرفي بين البلدين واستخدام العملات المحلية وضرورة تأمين الرساميل لانجاز المشاريع واصدار الضمانات المصرفية.

واثناء لقائه مه ممثل احد اكبر سلاسل المتاجر الروسية دعا بيمان باك مسؤولي هذه المتاجر الى زيارة ايران والوقوف عن قرب على قدرات وامكانيات الشركات الايرانية وعقد اتفاقيات تعاون.