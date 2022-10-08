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الیمن: المشاط يهنئ قادة الدول العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي

الیمن: المشاط يهنئ قادة الدول العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي
السبت ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

بعث رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن،المشير الركن مهدي المشاط برقيات تهانٍ إلى قادة الدول العربية والإسلامية، بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

العالم - اليمن

وأشار الرئيس المشاط في البرقيات إلى أن ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة إسلامية جامعة لكل المسلمين في كل أقطار العالم، والاحتفال بها هو من التوقير لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأكيداً متجدداً للولاء له، وتصدياً لكل محاولات الإساءة إليه أو الانتقاص من مكانته في القلوب وفصل الأمة عن اتباعه والاقتداء به.

وأكدت البرقيات على أهمية الاستفادة من هذه المناسبة المباركة لتكونَ منطلقاً لترسيخ المبادئ الإلهية والهُـوِيَّة الإيمانية، وما يعنيه الانتماء للإسلام في التزاماتنا العملية والسلوكية، ونهضتنا الحضارية، وفي موقفنا من أعداء الرسالة الإلهية.

ولفت الرئيس المشاط، إلى أهمية التمسك بمبدأ الأخوة الإسلامية، ورفض كُـلّ مساعي التفرقة بين المسلمين، وإثارة الكراهية والبغضاء بينهم تحت العناوين الطائفية، والعرقية والمناطقية، ورفض كُـلّ أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وابتهل إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمة العربية والإسلامية وقد تحقق لها كل ما تصبو اليه من عزة ورفعة وازدهار.

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الیمن: المشاط يهنئ قادة الدول العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي

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