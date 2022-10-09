رئيس الاركان الايرانية: علينا الاستعداد لمواجهة التهدیدات المركبة المعادية

العالم - ايران

جاء ذلك في كلمة القاها اللواء باقري السبت امام مهرجان "مالك الاشتر" الـ 13 للقوات المسلحة، اشار فيها الى تأكيد الامام الخامنئي ضرورة رفع المستوى القتالي للقوات المسلحة.

ولدى اشارته الى الحوادث واعمال الشغب الأخيرة في البلاد قال: ان الاعداء قاموا بتدبير مؤامرة كبيرة وفتنة فاشلة ضد الثورة الاسلامية كي يحولوا دون تقدم الوطن، الا ان الشعب الايراني العظيم الواعي دخل الساحة ليعلن دعمه للدولة في مواجهة مؤامرة المستكبرين.

وأضاف اللواء باقري: ان القائد العام للقوات المسلحة اكد مرارًا وتكرارًا على الحاجة إلى الانتباه إلى التهديدات المركبة، وفي الواقع ، نحن نواجه تهديدات مركبة اليوم؛ تهديدات عسكرية وأمنية وثقافية وتهديدات جديدة وأحيانًا غير معروفة تظهر ضدنا في وقت واحد ومع مزيج مدروس جيدًا من قبل الأعداء ، لذا يجب أن نعد أنفسنا لمثل هذا المشهد والمواجهة ؛ وكما قال القائد العام للقوات المسلحة فان لعبة الحرب التي نخوضها في هذا الصدد يجب أن تكون في اتجاه مواجهة الحرب المركبة ؛ وهو عمل ثقيل ومعقد للغاية يقع على عاتقنا وقادة القوات المسلحة الآخرين.

وشدد على أهمية الاستشراف والبحث المستقبلي في مجال علم التهديدات ، وقال: يجب أن تكون أبحاثنا بالشكل الذي يؤهلنا ويجهزنا لمواجهة التهديدات المستقبلية. لأن تكاليف المفاجآت وعدم وجود الخطط والبرامج اللازمة كبيرة وثقيلة.