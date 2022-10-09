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استشهاد احد كوادر الحرس الثوري في كردستان غرب ايران

استشهاد احد كوادر الحرس الثوري في كردستان غرب ايران
الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

استشهد احد كوادر فيلق "بيت المقدس" التابع لحرس الثورة الاسلامية في محافظة كردستان غرب ايران خلال احداث الشغب التي وقعت السبت في مدينة سنندج مركز المحافظة.

العالم - ايران

وافادت "فارس" ان غلام رضا بامدي احد كوادر فيلق "بيت المقدس" 22 التابع لقوات حرس الثورة الاسلامية في محافظة كردستان قد استشهد مساء السبت خلال اعمال الشغب التي جرت في مدينة سنندج.

وسيتم تشييع جثمان الشهيد بامدي اليوم الاحد ومن ثم ينقل الى مسقط راسه مدينة انديمشك بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

يذكر ان قائد وحدة النجدة بقوى الامن الداخلي في مدينة مريوان استشهد ايضا قبل عدة ايام خلال أعمال الشغب التي شهدتها هذه المدينة.

وأعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة كردستان في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "فارس" بان القوات المدافعة عن الامن لا تحمل معها اطلاقات نارية.

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