وزير الصناعة: العلاقات بين الشركات الإيرانية مع الدول الأخرى آخذة بالتوسع

العالم - إيران

جاء ذلك خلال تصريح أدلى به وزير الصناعة الإيراني للصحافيين على هامش تفقده اليوم السبت، أحد المصانع في مدينة كنبد كاووس (شمال)؛ مبينا أن محافظات "سانت بطرسبرغ" و"باجغيران" و"تتارستان" الروسية، تجمعها (حسب التسلسل) مذكرات للتفاهم مع محافظات "مركزي" و"إصفهان" و"كلستان".

وأضاف "فاطمي أمين" أن توسيع العلاقات الاقتصادية المعمقة بين كل من المحافظات الإيرانية مع واحدة أو عدد من محافظات الدول الأخرى، إذ يسهم في تعميق الأواصر الثنائية، سيعزز دور الشركات التجارية لتحسين العلاقات السياسية والتي ربما شهدت توترا لأسباب ما مع تلك الدول.

ولفت وزير الصناعة في هذا السياق، إلى جهود وزارته لتاسيس أو تشغيل مراكز تجارية إيرانية لدى بلدان مختلفة، وذلك في سياق السياسات الهادفة إلى تطوير التعاون الاقتصادي بين الجمهورية الإسلامية معها.