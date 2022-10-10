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عبداللهيان: نعارض تسليح طرفي النزاع في الحرب الاوكرانية

عبداللهيان: نعارض تسليح طرفي النزاع في الحرب الاوكرانية
الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان عدم تزويد ايران لطرفي النزاع في الحرب الاوكرانية أي نوع من الاسلحة.

العالم - ايران

جاء ذلك لدى استقبال عبداللهيان يوم الاحد لمساعد وزير الخارجية البولندي، حيث ناقش الطرفان آفاق التعاون بالمجال السياسي والاقتصادي والثقافي والقنصلي.

وأعرب عبداللهيان عن ترحيبه بتفعيل العلاقات الثنائية بمختلف المجالات مؤكدا عدم وجود أية قيود تعترض مسار ترقية مستوى العلاقات الثنائية والافادة من الامكانيات القائمة لتنميتها.

وفيما يخص اوكرانيا شدد عبداللهيان على أن الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تزود نهائيا اي نوع سلاح للاستخدام في الحرب الاوكرانية لأي من الاطراف وأن موقف الجمهورية الاسلامية المبدئي يخالف تسليح طرفي هذه الحرب ويؤكد على ضرورة توقفها.

من جهته أعرب " باول يابلونسكي" مساعد وزير الخارجية البولندي عن تقديره لتبيين مواقف ايران فيما يخص المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع بلاده مستعرضا موقف بولندا في مختلف المجالات منها العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية الهامة والدولية.

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