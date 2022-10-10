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ترقبوا لقاء خاصا مع رئيس الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ الزكزاكي

الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

ستعرض قناة العالم الإخبارية غدا الثلاثاء، لقاء خاصا مع رئيس الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ إبراهيم الزكزاكي للحديث حول قضايا مهمة ومصيرية.

العالم - خاص بالعالم

وسيتناول اللقاء قضية الشيخ الزكزاكي الذي أفرج عنه من السجن الذي دام ست سنوات والذي اعتقل من قبل السلطات النيجيرية بعد مجزرة "زاريا" عام 2015 والتي ارتكبها الجيش النيجيري ضد الشيخ واتباع آل البيت عليهم السلام، حيث يسلط هذا الحوار الضوء على معاناة الشيخ الزاكي والمواطنين النيجريين خلال تلك الفترة ويحاول معرفة رؤية سماحة الشيخ لمستقبل الحركة الإسلامية في خصوص هناك نقاش عن دور جديد للحركة في الساحة السياسية.

وسيبث اللقاء غدا الثلاثاء بتوقيت:

طهران: 20:03 مكة المكرمة: 19:33 غرينتش: 16:33

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