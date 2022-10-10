الحلبوسي والسوداني والفياض في اربيل لحسم ملف رئاسة الجمهورية والحكومة

العالم - العراق

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية، إن "الوفد سيجتمع مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، لحسم ملف تحديد جلسة البرلمان المقبلة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية".

وذكر ان "الوفد سيحاول تقريب وجهات النظر بين الحزب الديمقراطي وغريمه الاتحاد الوطني ومنحهم مهلة لحسم مرشحهم لمنصب رئاسة الجمهورية، لتنفيذ بالاستحقاقات الدستورية".

واشار مرسلنا الى ان الحلبوسي والفياض والسوداني عقدوا اجتماعا مع مسعود بارزاني لحسم ملف رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة.

واوضح مراسلنا، أن المجتمعين اتفقوا على دراسة قضايا إكمال الاستحقاقات للوصول إلى حلول قبل عقد الجلسة.

هذا وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، الاتفاق على حسم منصب رئاسة الجمهورية قبل عقد الجلسة المعنية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الحزب إن "الزعيم الكردي بحث مع وفد ائتلاف ادارة الدولة، الوضع السياسي في العراق و المسيرة التفاوضية لعقد جلسة البرلمان القادمة و اختيار رئيس الجمهورية و تشكيل الحكومة الاتحادية".

واتفق المجتمعون على "دراسة هذه القضايا الحساسة والوصول الى حلول قبل عقد الجلسة المعنية"

ويعقد مجلس النواب جلسة اعتيادية له، اليوم الاثنين، لاستكمال قراءة القوانين التي تمت قرائتها خلال جلسة اول امس السبت.