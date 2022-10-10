الرئيس التركي: الغرب أخطأ في تقدير عواقب الأزمة في أوكرانيا

العالم-تركيا

ووفقا للرئيس التركي، ستصبح الحقبة الجديدة فترة للنزاعات وليس لانتشار الازدهار. وشدد على أنه مع زيادة ثراء الأغنياء، يبقى يعاني مليارات الأشخاص من إفريقيا إلى آسيا من الحرمان وعدم القدرة على الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية.

ونوه أردوغان بأن معدلات التضخم، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال الـ 50-60 عاما الأخيرة، تضع الجميع في موقف صعب، بما في ذلك في الغرب.

وقال: "هناك قلق متزايد بشأن الأمن الغذائي. في القمة الأخيرة في براغ، استمعنا إلى القادة يسألون كيف سنتجاوز هذا الشتاء. نحن في تركيا ليس لدينا مثل هذه المشكلة".

كما أشار الرئيس التركي، "لا يفكر قادة العالم إلا فيما يحدث في اللحظة الآنية".

وختم قائلا: "إنهم لم يقيموا الأحداث بين روسيا وأوكرانيا من وجهة نظر الفطرة السليمة. في الفترة المقبلة، ستحدث حتما تغييرات سياسية جذرية في العالم".

وفي وقت سابق، حذر أردوغان من أن الدول الأوروبية ستواجه صعوبات كبيرة بسبب تقييد إمدادات الغاز من روسيا، بينما لن تواجه تركيا مثل هذه المشاكل هذا الشتاء.