لماذا أدخل العدو ترسيم الحدود البحرية في بازار انتخابات الكنيست المقبلة؟

خاص بالعالم

وقال ابوعواد في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الانقسامات الموجودة الان في المجتمع الاسرائيلي آخذة في التزايد ما بين من يريد نتنياهو رئيساً للحكومة الاسرائيلية ومن لا يريده، والذي بات ينعكس سلباً على اي قرار يتخذه الاحتلال.

واوضح ابوعواد، ان الكل مدرك في كيان الاحتلال من تحت الطاولة بان اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان يصب في مصلحة الاحتلال، وانه مستعجل على هذا الاتفاق لانه لا يريد اي تصعيد او حرب، بل يريد تحقيق مكاسب مرتبطة بالغاز في المرحلة الحالية لاهميتها الاستراتيجية، لكن فوق الطاولة يحاول نتنياهو التقليل من اهمية الاتفاق من اجل كسب اصوات الناخبين.

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