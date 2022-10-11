لبنان اعلن رضاه عن الصيغة النهائية لترسيم الحدود

العالم - لبنان

وصدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية قبل قليل جاء فيه: الرئاسة تسلمت من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب النسخة الرسمية النهائية المعدلة الذي تقدم به الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية، مؤكدا ان الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية.

واملت رئاسة الجمهورية ان يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في اقرب وقت ممكن، مشيرة الى ان الرئيس ميشال عون سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان رسمياً عن الموقف الوطني الموحد.

كذلك سلم بو صعب نسخة النهائية الممعدلة لترسيم الحدود الى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

و في السياق التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وفداً من شركة توتال بحضور وزير الطاقة وليد فياض.

وكان ميقاتي قد تسلم نسخة من اتفاق ترسيم الحدود البحري من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، مع الاشارة الى ان بو صعب لا يشارك في الاجتماع مع توتال.