الادمیرال تنکسیري: أي شخص يريد الإضرار بأمننا سيواجه ردا حاسما

العالم - إيران

وقال قائد البحرية في حرس الثورة الاسلامية الإيرانية الادميرال علي رضا تنكسيري بمناسبة ذكرى يوم القوات البحرية بفضل جهود المحاربين الشجعان من القوات البحرية للجيش وحرس الثورة الاسلامية وتصرفات النخب الاستخبارية، تم إرساء السيطرة والمراقبة في الوقت الحقيقي والاستقرار والأمن الأمثل في الخليج الفارسي وبحر عمان.

وأضاف الادميرال تنكسيري، في إشارة إلى الرسالة المستمرة للجمهورية الإسلامية بإقامة السلام والصداقة بين الدول: إن الهجمات والغزوات لم يكن لها مكان في العقيدة العسكرية للجمهورية الإسلامية الايرانية، والجمهورية الإسلامية دائما تريد ارساء السلام والصداقة مع الدول والحكومات المجاورة وهذه هي إستراتيجيتها الخاصة؛ لكن إذا أراد أحد أن يسيء إلى إجراء الصداقة والأخوة، فسنتعامل معه بنفس الإجراء وبنفس المستوى.

وصرح قائد البحرية في حرس الثورة الاسلامية الإيرانية أننا لن نبادل أمن إيران بأي قضية وأكد: أي شخص يريد الإضرار بأمننا سيواجه رد حاسم ومؤسف من الجمهورية الإسلامية.

وتابع الادميرال تنكسيري، في معرض شرحه لموضوع الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات للجمهورية الإسلامية في توفير المعدات العسكرية، من خلال تدريب قوات شابة ملتزمة وذات معرفة، أن جميع المعدات اللازمة للمهام العسكرية صممها وأنتجها هؤلاء العلماء الشباب، بطريقة لا نحتاج فيها إلى مستوردين أجانب إطلاقاً ونحن مستقلون تماماً في هذا المجال.