الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٤:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الفصائل المدعومة تركياً سيطرت على بلدات الغندورة شرقي حلب

الفصائل المدعومة تركياً سيطرت على بلدات الغندورة شرقي حلب
الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا الزميل احمد شمس الدين أن الفصائل المدعومة تركياً سيطرت منتصف الليلة الماضية على بلدات الغندورة شرقي حلب واستعادت السيطرة على معسكر أرندة بريف عفرين شمالي حلب وسط معارك عنيفة مع “فرقة الحمزة وسليمان شاه”.

العالم-سوريا

وسقط أكثر من 5 قتلى و30 جريحاً خلال المواجهات المشتعلة والمباشرة بين الطرفيين على مدار 48 ساعة الماضية وهي حصيلة مرشحة للزيادة جراء امتداد المعارك على أكثر من محور وجبهة.

وكانت شرارة المعركة بدأت بعد مقتل “الناشط” محمد أبو غنوم وزوجته وجنينها على أيدي عدد من مسلحي “فرقة الحمزة” المدعومة تركيّاً.

ويعاني الشمال السوري من انفلات أمني ومحاولة الفصائل العاملة فيه فرض سلطتها بقوة السلاح، وتدور بينها خلافات مستمرة على المعابر التجارية والمناطق الخاضعة لسيطرة كل منها.

ويشار الى أن “تحرير الشام” استغلت خلال الفترة الماضية، سلسلة الصراعات بين مكونات نفوذ أنقرة، لبناء تحالفات مع أطراف عدة في مناطق “غصن الزيتون”، على حساب مكونات أخرى من الفصائل ممثلة بـ “جيش الإسلام والجبهة الشامية”، والتي من المتوقع أن تكون تلك الفصائل هدف “تحرير الشام” في هذه المرحلة.

روابط ذات صلة

استمرار الاقتتال الداخلي بين الجماعات المسلحة الموالية لتركيا شمال حلب

سوريا: مقتل واصابة 15 عنصراً من 'النصرة' بغارة روسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكاظمي التقى جوزيف عون: لضرورة دعم الجيش نظرا لدوره الأساس في ضمان استقرار لبنان

وفد سعودي يصل صنعاء بشأن تقاربات في ملف الأسرى

الفصائل المدعومة تركياً سيطرت على بلدات الغندورة شرقي حلب

 تحالف السيادة: فرصة الكردستاني أقوى من الديمقراطي للظفر برئاسة الجمهورية

شهيد جديد وإصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة والقدس

الضفة الغربية تعيش حالة انتفاضة رابعة لهذا السبب..