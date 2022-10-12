الفصائل المدعومة تركياً سيطرت على بلدات الغندورة شرقي حلب

العالم-سوريا

وسقط أكثر من 5 قتلى و30 جريحاً خلال المواجهات المشتعلة والمباشرة بين الطرفيين على مدار 48 ساعة الماضية وهي حصيلة مرشحة للزيادة جراء امتداد المعارك على أكثر من محور وجبهة.

وكانت شرارة المعركة بدأت بعد مقتل “الناشط” محمد أبو غنوم وزوجته وجنينها على أيدي عدد من مسلحي “فرقة الحمزة” المدعومة تركيّاً.

ويعاني الشمال السوري من انفلات أمني ومحاولة الفصائل العاملة فيه فرض سلطتها بقوة السلاح، وتدور بينها خلافات مستمرة على المعابر التجارية والمناطق الخاضعة لسيطرة كل منها.

ويشار الى أن “تحرير الشام” استغلت خلال الفترة الماضية، سلسلة الصراعات بين مكونات نفوذ أنقرة، لبناء تحالفات مع أطراف عدة في مناطق “غصن الزيتون”، على حساب مكونات أخرى من الفصائل ممثلة بـ “جيش الإسلام والجبهة الشامية”، والتي من المتوقع أن تكون تلك الفصائل هدف “تحرير الشام” في هذه المرحلة.