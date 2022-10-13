الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٤:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

قبيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. التيار الصدري يعلق

قبيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. التيار الصدري يعلق
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

رد صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الأربعاء، على أنباء وصول رسائل الى الاخير من اطراف بالاطار التنسيقي.

العالم - العراق

وقال العراقي في تغريدة على توتير: "نقلا عن بعض الوكالات أطراف الإطار التنسيقي أوصلت رسائل الى الصدر بانها مستعدة التغيير مرشح رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، باي مرشح يحظى بدعم الصدر، مثل جعفر الصدر او قاسم الاعرجي او حميد الشطري، لكن الصدر رفض الرد على هذه المقترحات" اقول : السيد الصدر ليس مثلكم بلا مبدأ قالها وفعلها لن اتوافق معكم ) بل اكثر من ذلك لن اتحاور معكم الا بجلسة علنية ) # الصدر- رجل المواقف الثابتة".

واليكم نص التغريدة:

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة تتضمن فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية.

روابط ذات صلة

مرة أخرى.. تتعثر عجلة حلحلة الأزمة السياسية في العراق

العراق.. كتلة جديدة تقاطع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين يصل "أستانا" للمشاركة في 3 قمم

قبيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. الاتحاد الكردستاني يوجه رسالة الى الإطار التنسيقي

قبيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. التيار الصدري يعلق

مصرع 16 شخصا على الأقل جراء اشتعال النار بحافلة ركاب في باكستان

حماس تنعى الشهيد أسامة عدوي خلال مواجهات في الضفة الغربية

آية الله مكارم شيرازي يحذر علماء المسلمين من مخططات التفرقة والصراعات