قبيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. التيار الصدري يعلق

العالم - العراق

وقال العراقي في تغريدة على توتير: "نقلا عن بعض الوكالات أطراف الإطار التنسيقي أوصلت رسائل الى الصدر بانها مستعدة التغيير مرشح رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، باي مرشح يحظى بدعم الصدر، مثل جعفر الصدر او قاسم الاعرجي او حميد الشطري، لكن الصدر رفض الرد على هذه المقترحات" اقول : السيد الصدر ليس مثلكم بلا مبدأ قالها وفعلها لن اتوافق معكم ) بل اكثر من ذلك لن اتحاور معكم الا بجلسة علنية ) # الصدر- رجل المواقف الثابتة".

واليكم نص التغريدة:

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة تتضمن فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية.