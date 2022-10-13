مجلس التعاون يرحب ببيان السعودية بشأن رفض تصريحات واشنطن بحق المملكة

العالم - السعودية

وأعرب نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون، عن التضامن الكامل مع السعودية، ورفضه التام لهذه التصريحات الصادرة بحق المملكة.

وأشار الحجرف بالدور الهام والمحوري الذي تضطلع به السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الاحترام المتبادل بين الدول، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وعدم المساس بسيادة الدول، وحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد قوله.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، أن المملكة لا تقبل أي نوع من الإملاءات وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير الأهداف التي تسعى إليها لحماية الاقتصاد العالمي حسبما افاد موقع روسيا اليوم.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية السعودية تعليقا على تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين الذين اعتبروا أن قرار مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاج النفط يعد انحيازا من المملكة لصالح روسيا في الأزمة الأوكرانية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، إنه سيكون هناك تبعات على السعودية بعد قرار منظمة "أوبك+" التي تقودها المملكة وتضم معها روسيا ودول أخرى، بخفض إنتاج النفط.

وقال بايدن، خلال حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بثته الأربعاء: "لن أتطرق إلى ما أفكر فيه أو ما يدور في عقلي، لكن سيكون هناك تبعات".