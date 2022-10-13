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شاهد.. انسحاب المجموعات المسلحة المدعومة تركيا من مدينة عفرين

الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

انسحبت المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا من مدينة عفرين باتجاه قرية كفرجنة بعد ما سيطرت "جبهة النصرة" على المدينة، بينما وقفت بقية الفصائل المتواجدة في المدينة  على الحياد. 

العالم - سوريا

ويذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها "جبهة النصرة" إلى مدينة عفرين منذ السيطرة التركية عليها في العام 2018.

وأفاد مراسل العالم في سوريا بأن "جبهة النصرة" سيطرت على كامل مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي بسورية بعد اشتباكات مع مجموعات مسلحة مدعومة من تركيا.

وقال مراسل العالم في وقت سابق من اليوم الخميس إن "جبهة النصرة" سيطرت على حي المحمودية في مدينة عفرين شمال حلب فجر اليوم الخميس، في حين مازال الاقتتال مستمرا بين مرتزقة النظام التركي، لليوم الثالث على التوالي في المناطق التي يحتلها شمال سورية، لتترنح قبضته الأمنية والعسكرية وسط سقوط خسائر بشرية في صفوف المدنيين والإرهابيين.

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