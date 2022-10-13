احتجاجات الصهاينة على اهمال سلطات الاحتلال

خاص بالعالم

احتجاجات جديدة من الصهاينة عنوانها اهمال السلطات الاسرائيلية لمناطقهم، والتفرقة في الانماء بين الضواحي الفقيرة والاطراف

وبين الوسط ما تسبب بحالة من الاستياء الشديد.

الى ذلك، فان الحروب بين عصابات الجريمة المنظمة في كيان الاحتلال لا تهدأ وتشهد تصاعداً حيث يتم استخدام متفجرات تسرق في معظمها من قواعد جيش الاحتلال واصبحت هذه المتفجرات اكثر فتكاً في حروب العالم السلفي.. كما في الفيديو المرفق..

هذه المواضيع يناقشها البرنامج مع المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..