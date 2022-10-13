من هو عبداللطيف رشيد؟ 

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ولد رشيد في السلمانية في آب / أغسطس 1944 بالعراق وأكمل دراسته الجامعية الأولى وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة ليفربول. كما حصل على شهادة الماجستير والدكتوراه من جامعة مانشستر ببريطانيا.

وبدأ حياته المهنية في جامعة السلمانية حيث كان استاذاً أكاديمياً لبعض الفنون المتعلقة بالموارد المائية في العراق. ثم عمل لاحقاً في شركات ذات صلة بالموارد. كما عمل كمدير مشروع لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية لوادي توبان، في جنوب اليمن.

وفي الثمانينيات انتقل إلى دول الخليج الفارسي وعمل مهندسًا مقيمًا لمنظمة الأغذية.

مسيرة سياسية، عبد اللطيف رشيد

سياسيًا بدأ حياته السياسية في الستينيات وانضم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي وأصبح فيما بعد عضوًا فاعلًا فيه ممثلاً للحزب كممثل له في بريطانيا وعدة دول أوروبية.

ونشأ نشاطه في مؤتمرات المعارضة التي أطاحت بنظام الديكتاتور صدام البائد عام 2003 .

وأصبحت حضورا فاعلا في الساحة السياسية ، حيث تتمتع بعلاقة ودية قوية مع أقطاب المعارضة العراقية في الخارج.

وبعد عام 2003 اختير لتوليه مسؤول عن وزارة الموارد المائية في العراق واستمر في منصبه حتى عام 2010.

ثم شغل منصب الأمين العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

بعد ذلك ، تم تعيينه مستشارًا أول لرئيس جمهورية العراق.

دراسة عبداللطيف رشيد واهم المناصب التي تولاها

لديه شبكة علاقات كبيرة مع مختلف الأحزاب العراقية وله حضور سياسي نشط بعد عام 2003.

كان عضوا بارزا في مجلس INDICT من 1998 إلى 2003.

إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين الدوليين.

لديه علاقة ودية كبيرة مع المعارضة العراقية في الخارج .

وبعد 2003 أصبح وزيراً للموارد المائية ، من 2003 إلى 2010.

بعد انتهاء مهامه كوزير للموارد المائية وتعيينه في الحكومة العراقية للعمل أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للفاو .

وتم تعيينه مستشاراً أول إلى رئيس جمهورية العراق ولا يزال في منصبه اعتبارًا من كانون الأول (ديسمبر) 2010.

عمل عبد اللطيف رشيد في جامعة السليمانية .

حيث قام بتدريس المواد الفنية لمدة عامين من عام 1969 إلى عام 1971 .

وعمل مع شركة السير ويليام هالكرو للاستشارات وشركائهم الهندسيين من عام 1971 م.

حتى عام 1979 م ، كما عمل على مشروع تطوير المراعي الشمالية لإجراء مسح.

وتقييم المشرحة في الصومال من عام 1979 إلى 1981 م ، ومن أهم المناصب التي شغلها ما يلي:

شغل منصب مدير مشروع منظمة الأغذية والزراعة الدولية بوادي توبان ، الواقعة جنوب اليمن .

شغل منصب مهندس مقيم في المنظمة الدولية للأغذية والزراعة لسد وادي جيزان وشبكة الري في السعودية.

مدير مشروع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومشروع تنمية وادي جيزان خلال عامي 1983 و 1986.

من عام 2003 شغل منصب وزير الموارد المائية.

في أواخر عام 2010 ، شغل منصب مستشار أول لرئيس جمهورية العراق.

منحته الحكومة العراقية منحة دراسية للحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة ليفربول في المملكة المتحدة.

منحة مقدمة من مؤسسة Gulbenkian للحصول على درجة الماجستير في جامعة مانشستر.

ومنحة تمنحها مؤسسة روبرت أنكس سميث للحصول على الدكتوراه من نفس الجامعة.