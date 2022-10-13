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حماس: تصعيد الاحتلال بالأقصى لن يثني شعبنا عن مواصلة المقاومة

حماس: تصعيد الاحتلال بالأقصى لن يثني شعبنا عن مواصلة المقاومة
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنه لا شرعية ولا سيادة للاحتلال في القدس والأقصى، مشددة على أنه وفي الوقت الذي يصعّد فيه الاحتلال حربه العدوانية ضدّ أرضنا ومقدساتنا فإن شعبنا سيمضي، بكل الوسائل، في مسيرة الدفاع عنهما وحمايتهما من مخططات الاحتلال.

العالم- فلسطين

وأشادت حركة حماس في ذكرى قرار "اليونيسكو" بنفي أيّ علاقة أو رابط تاريخي أو ديني أو ثقافي لليهود في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، بصمود ونضال شعبنا في فلسطين والشتات، ورباط أهلنا في مدينة القدس.

وطالبت منظمة الأمم المتحدة بمؤسساتها المتعدّدة بالتحرك بشكل جاد وفاعل، لتجريم سلوك الاحتلال والضغط عليه لوقف إجرامه المتصاعد ضد المدينة المقدّسة وأهلها، وضدّ المسجد الأقصى المبارك والمرابطين فيه.

دعت أمَّتنا العربية والإسلامية، قادة وشعوباً وأحزاباً ومنظمات، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم التاريخية في هذه المرحلة الحاسمة التي تمرّ بها قضية الأمَّة الأولى، وفي القلب منها القدس والأقصى، وحشد كل الطاقات والفعاليات لنصرتهما وتعزيز صمود ونضال أهلنا فيهما، وتأييداً لحق شعبنا في التحرير والعودة وتقرير المصير.

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حماس: تصعيد الاحتلال بالأقصى لن يثني شعبنا عن مواصلة المقاومة

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