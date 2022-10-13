أمير الكويت يهنئ عبد اللطيف رشيد بانتخابه رئيسا لجمهورية العراق

العالم- الكويت

وأعرب أمير الكويت عن تمنياته له كل التوفيق والسداد لكل ما فيه خير العراق الشقيق وتحقيق تطلعات شعبه الكريم مشيدا بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة الكويت بجمهورية العراق والتأكيد على التطلع المشترك نحو تعزيز أواصر هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما المشتركة راجيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية العراق الشقيق وشعبها الكريم دوام الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

كما أرسل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة مماثلة إلى رشيد ضمنها بخالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية العراق الشقيق، متمنيا له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية ولجمهورية العراق وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما أرسل الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.